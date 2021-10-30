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«Прогресс МС-18» пристыковался к МКС

Кира Тило
04:32 30.10.2021
Корабль доставил космонавтам топливо, еду и детские рисунки.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Корабль «Прогресс МС-18» пристыковался к Международной космической станции 30 октября в 04:34 по московскому времени. Трансляция стыковки велась на сайте «Роскосмоса»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура 28 октября в 03:00:32 по московскому времени. Ракета раскрашена под хохлому в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Цель полета - доставка необходимых грузов на российский сегмент МКС.

Экипаж станции получил с «Прогрессом» различное оборудование и материалы, а также одежду, продукты и детские рисунки. Кроме этого, корабль привез 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха. Также экипаж получил 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля «Наука», прибывшего на МКС в июле.

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