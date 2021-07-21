Российский модуль «Наука» успешно запущен с космодрома Байконур
Новейший российский модуль МКС «Наука» успешно запущен ракетой «Протон-М».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российская ракета «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур. Это легендарное событие - на борту ракеты многофункциональный лабораторный модуль «Наука», строительство которого началось еще в 1995 году. Планировалось, что модуль запустят в 2007 году, но старт постоянно откладывался.
Полет ракеты до выхода на орбиту продлится 9,5 минуты. До станции модуль доберется за восемь дней.
«Наука» займет место модуля «Пирс», который затопят в океане. Операция обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года.