Российский модуль «Наука» успешно запущен с космодрома Байконур

Российская ракета «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур. Это легендарное событие - на борту ракеты многофункциональный лабораторный модуль «Наука», строительство которого началось еще в 1995 году. Планировалось, что модуль запустят в 2007 году, но старт постоянно откладывался.

Полет ракеты до выхода на орбиту продлится 9,5 минуты. До станции модуль доберется за восемь дней.

«Наука» займет место модуля «Пирс», который затопят в океане. Операция обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года.