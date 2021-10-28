Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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