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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура

03:01 28.10.2021
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с Байконура.

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