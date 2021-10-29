СК назначит экспертизы по найденному на месте разделки туши под Саратовом оружию

Следователи Саратовской области намерены провести экспертизы по найденным на месте разделки туши лося охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам.

«Будут назначены необходимые экспертизы», - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Напомним, в ГУ МВД по региону добавили, что рядом с местом разделки туши убитого животного в чехлах находились также документы - охотничий билет и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Как сообщили ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, сам депутат заявил, что лося он якобы нашел уже убитым, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой.

На причастность парламентария к незаконной охоте проверят в СК РФ. По соответствующему уголовному делу ему может грозить до двух лет лишения свободы, а в случае ужесточения приговора - до пяти.