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СК назначит экспертизы по найденному на месте разделки туши под Саратовом оружию

Валентина Пескова
20:04 29.10.2021
Напомним, в чехлах от ружья были обнаружены охотничий билет и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
СК назначит экспертизы по найденному на месте разделки туши под Саратовом оружию
© Фото: МВД РФ
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Следователи Саратовской области намерены провести экспертизы по найденным на месте разделки туши лося охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам.

«Будут назначены необходимые экспертизы», - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Напомним, в ГУ МВД по региону добавили, что рядом с местом разделки туши убитого животного в чехлах находились также документы - охотничий билет и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Как сообщили ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, сам депутат заявил, что лося он якобы нашел уже убитым, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой.

На причастность парламентария к незаконной охоте проверят в СК РФ. По соответствующему уголовному делу ему может грозить до двух лет лишения свободы, а в случае ужесточения приговора - до пяти.

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