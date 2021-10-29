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Депутата Рашкина доставили в прокуратуру

Алексей Курильченко
17:26 29.10.2021
Представитель партии КПРФ прибыл к прокурору, предположительно, из-за расследования дела о незаконной охоте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин был доставлен в прокуратуру Саратовской области. Предположительно, он прибыл из-за расследования по делу о незаконной охоте на лося в Лысогорском районе.

Член КПРФ зашел в здание в сопровождении нескольких человек - это могут быть адвокаты депутат или его сопартийцы, однако достоверной информации об этом нет.

Ранее в багажнике Рашкина обнаружили тушу лося, на которого мог охотиться депутат. В его отношении был составлен административный протокол. СК РФ начала расследование уголовного дело по факту охоты, изучается причастность Рашкина к данному инциденту.

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