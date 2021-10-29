В стране и мире Опубликованы фото оружия, найденного на месте разделки туши лося под Саратовом Валентина Пескова Полицейские Саратовской области обнаружили предполагаемое оружие депутата КПРФ, которое было спрятано в чехле в лесополосе недалеко от места возможной охоты. © Фото: МВД РФ Читайте нас на: В Саратовской области на месте разделки туши убитого лося, который якобы находился в машине депутата Валерия Рашкина, полицейские обнаружили охотничье оружие. Два чехла от охотничьих ружей был найдены в лесополосе недалеко от места разделки туши. © МВД РФ Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, в одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны. Они представлены на фото, которые опубликовало ведомство. В чехлах найдены также разрешение на оружие и охотничий билет, «выданные на имя Рашкина В.Ф.». © МВД РФ Поиски оружия проводились в рамках дальнейшей работы по сопровождению уголовного дела по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). © МВД РФ Напомним, депутата КПРФ сотрудники МВД и лесоохраны застали в лесу в Саратовской области в состоянии алкогольного опьянения, где он предположительно незаконно охотился на лося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика