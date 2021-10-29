Путин поручил Мурашко отправиться в регионы в связи с критической ситуацией по COVID-19

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы страны, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

«Путин дал поручение Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с COVID-19 для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По поручению главы государства Минобороны РФ наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусом. Благодаря военному ведомству 27 субъектов России уже получили более 347 тонн сжиженного газа для медицинских учреждений.

За последние шесть недель в РФ, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, наблюдается рост заболеваемости: показатель инфицированных составил уже 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем неделю назад.