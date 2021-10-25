Путин поручил направить в регионы бесплатные лекарства для лечения тяжелых пациентов с COVID-19

Глава России Владимир Путин составил перечень поручений для правительства РФ, в котором на первом плане стоит помощь тяжелым пациентам с инфекцией COVID-19. Президент поручил за счет государства закупить дорогие медицинские препараты и обеспечить ими регионы страны.

«Обеспечить проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты РФ отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных COVID-19», - указано на сайте Кремля.

Кроме того Владимир Путин поручил каждые сутки производить мониторинг доступности лекарственных препаратов и медицинского кислорода, необходимых для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Президент РФ также с особой важностью отметил, что для заболевших коронавирусом пациентов должна быть обеспечена изоляция в кратчайшие сроки во избежание заражения инфекцией COVID-19 здоровых людей.