Помогли сотням: как мобильный госпиталь ЮВО спасает от COVID-19 жителей Абхазии

Медицинские специалисты ЮВО в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию более 1,3 тысячи жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В данный момент на лечении в стационаре находится 98 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Из госпиталя уже выписали 343 человека - пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.