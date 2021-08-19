В Абхазии мобильный госпиталь ЮВО принял первых пациентов с COVID-19
В первый день работы в Абхазии в госпиталь ЮВО поступило на лечение 15 пациентов с коронавирусом.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В первый день работы в Абхазии, специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России приняли на стационарное лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Пациенты получают лечение в полном объеме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика