В Абхазии мобильный госпиталь ЮВО принял первых пациентов с COVID-19

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В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум, подготовлены приемо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.