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Мобильный госпиталь ЮВО прибыл в Абхазию для лечения пациентов с COVID-19

Кира Карон
06:35 18.08.2021
Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Абхазию прибыл мобильный госпиталь.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи местным врачам в городе Сухум. В кратчайшие сроки российские военные медики развернут свое оборудование и будут готовы к приему больных COVID-19.

В течение двух дней автомобильная колонна военного госпиталя ЮВО совершила 800 километровый марш из города Буденновска (Ставропольский край) в Абхазию.

Мобильный госпиталь оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. В палатках будут развернуты приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет. Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

По просьбе руководства Республики Абхазия, в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, Россия направила в Сухум мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в закавказской республике.

Ранее, в период с 20 октября 2020 года по март 2021 года, военные врачи медицинского отряда ЮВО уже выполняли задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия. За время работы медики оказали помощь порядка 4 тысячам жителей республики. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысяч ПЦР-тестов, более 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.

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