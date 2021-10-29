Кучера предложил вместо «трех проколов» ограничиться одним при ряде нарушений ПДД

Предложение о возвращении «правила трех проколов», предусматривающего лишение водительских прав за три и более нарушения ПДД в год не пройдет в качестве новой административной поправки. Такое мнение выразил в интервью телеканалу «Звезда» актер и телеведущий Оскар Кучера.

«Я считаю, что это маразматическое абсолютно правило. Я не думаю, что оно пройдет. Никогда в жизни оно не пройдет уже, и мы не сможем к этому вернуться и слава богу», - высказался он.

Артист отметил, что существуют разные ситуации и различные нарушения обладают разной тяжестью и совершаются в различных условиях. При этом ряд действий за рулем он посчитал совершенно недопустимыми.

«Ведь нарушение от нарушения отличается... За пьянку я бы лишал сразу прав очень надолго. За какие-то аварии, там, и прочее - лишал бы прав. А вот чтобы сходить с ума из-за того, что превысил ты скорость на пять километров, ну это же странная история. Ну, честно, какие «проколы» три раза. Один раз поехал пьяным, поймали - все, лишился прав. Вот это правильно, я считаю. А скорость превысил на 40 километров в час - ну, слушайте, всякое бывает в жизни», - объяснил Кучера.

Актер привел пример, в каком случае автомобилист, как он считает, не должен нести излишне суровое наказание.

«Бывают ситуации, когда ты идешь один, например, по МКАДу. И вообще вот машин нет. И ты понимаешь, что им выехать даже неоткуда, и аварийную ситуацию создать невозможно. Но ограничение 100 километров в час, а ты идешь 140, например. Я не говорю, что так нужно делать. Я больше скажу, что я так не делал, потому что у меня в машине есть ограничитель скорости, который я ставлю всегда, и им я пользуюсь. Но если так получилось, у человека нет этого, задумался - как угодно . Ну это что, это же не злостный нарушитель, правильно», - отметил он.

При этом совершенно иное отношение артист выразил к случаям, когда человек «гоняет под 200» километров в час и явно заметно, что он выбирает такую огромную скорость целенаправленно. В таком случае нарушителя, согласно его словам, следует наказывать серьезно, причем настолько, что вместо «правила трех проколов» следует применять нечто быть увесистое.

Схожим образом об уличных «гонщиках» высказался Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он также высказал предположение, что попирающие правила водители впоследствии будут совершать все более жесткие нарушения, если не принять меры.