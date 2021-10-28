Боярский одобрил правило о лишении прав после трех грубых нарушений ПДД

Народный артист РСФСР, автолюбитель Михаил Боярский одобрил идею поправок в ПДД, которые предусматривают лишение прав за совершение за год трех и более нарушений. Артист считает, что нарушающие правила водители впоследствии будут совершать все более жесткие нарушения, если не принять меры.

«Я был бы за, считаю, что это правильное дело. Эти стритрейсеры, которые творят на дорогах все что хотят - их нужно лишать прав. И нарушения, которые они совершают, будут еще более жесткие. Это угрожает жизни пешеходам. Нужно более жестко относиться к тому, что может принести вред людям», - заявил актер.

Ранее Министерство юстиции РФ сообщило о том, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях может появиться пункт, предполагающий лишение водительских прав для автомобилистов, которые систематически совершали грубые нарушения правил дорожного движения. Систематическими можно считать три и более нарушения ПДД в течение одного года.