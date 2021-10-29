Кремль отреагировал на задержание депутата Рашкина за нелегальную охоту
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что данный инцидент является прерогативой комитета Госдумы по этике.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина по обвинению в нелегальной охоте. Песков отметил, что данный инцидент должен изучить Комитет по этике Госдумы.
«Мы видели сообщения СМИ. Наши правоохранители и природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», - сказал Песков.
Представитель КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, предположительно, занимался нелегальной охотой на лосей в Лысогорском районе Саратовской области. В его отношении было возбуждено уголовное дело, полиция ведет поиски оружия, из которого могли убить лося.