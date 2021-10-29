Полиция ищет оружие, из которого Рашкин мог убить лося

В Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области прокомментировали сообщения о задержании депутата КПРФ Валерия Рашкина, который обвиняется в нелегальной охоте на лося в регионе. По словам представителя пресс-службы, сотрудник Комитета и полицейские действительно задержали человека, который перевозил в машине тушу мертвого животного.

«Сегодня утром в Лысогорском районе работал сотрудник Комитета и сотрудники правоохранительных органов. Был остановлен автомобиль, на котором проводилась транспортировка туши убитого лося. Сотрудником (Комитета - Прим.ред.) направлено заявление в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе.

По его словам, задержанный пока не предоставил документов, которые разрешают охоту в регионе. Также в машине не было найдено оружие, из которого могли убить животное.

«В машине не было оружия. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом», - отметил представитель Комитета.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после инцидента с Рашкиным. По данным следствия, в машине были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа.