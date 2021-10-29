Посольство РФ попросило МИД Черногории обосновать получение убежища Исмаиловым

Посольство России обратилось в МИД Черногории с просьбой предоставить документы от МИД Черногории, на основании которых было предоставлено убежище Тельману Исмаилову. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

Напомним, что российские следователи объявили Исмаилова в международный розыск еще четыре года назад в связи с тем, что была установлена его причастность к убийству двух бизнесменов, похищению человека и незаконному обороту оружия.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в черногорской столице - Подгородице - по российскому ордеру на розыск. СК РФ подготовил документы, необходимых для запроса об экстрадиции бизнесмена из Черногории.