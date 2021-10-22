Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории

Беглого бизнесмена Тельмана Исмаилова не будут экстрадировать в Россию, он получил политическое убежище в Черногории и уже вышел на свободу. Эту информацию «Звезде» подтвердила адвокат предпринимателя Марина Русакова.

«Он не может быть эстрадирован в Россию, так как сегодня получил политическое убежище, он уже свободен», — сообщила она.

Тельман Исмаилов и его брат Вагиф объявлены в международный розыск. Решение об их аресте было принято судом заочно. По данным следствия, экс-директор московского Черкизовкого рынка является организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель преступлений Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, братьям предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.

Ранее в суде Черногории заявили, что пока не получили запрос от России на выдачу Тельмана Исмаилова.