Бастрыкин поручил принять дополнительные меры к выдаче Тельмана Исмаилова из Черногории

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщили в СК РФ.

«С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам. Председатель СК России поручил международно-правовому управлению СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что официальные бумаги от черногорских компетентных органов по вопросу выдачи бизнесмена получены не были.

Российские следователи объявили Исмаилова в международный розыск еще четыре года назад в связи с тем, что была установлена его причастность к убийству двух бизнесменов, похищению человека и незаконному обороту оружия.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября в черногорской столице - Подгородице - по российскому ордеру на розыск. СК РФ подготовил документы, необходимых для запроса об экстрадиции бизнесмена из Черногории.

Впоследствии адвокат беглого бизнесмена рассказала «Звезде», что Исмаилова в Россию, так как суд в Подгородице освободил его.

Впоследствии в ведомстве заявили, что Следственный комитет РФ не может согласиться с отказом Черногории в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого решения.