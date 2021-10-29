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Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» оценил приговор руководству ТЦ

Алексей Курильченко
10:43 29.10.2021
По словам Игоря Вострикова, перед судом предстала лишь четверть виновных в трагедии.
Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» оценил приговор руководству ТЦ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Житель Кемерова Игорь Востриков прокомментировал прошедшее судебное заседание, на котором был оглашен приговор в отношении руководства ТРЦ «Зимняя вишня» и сотрудников пожарной службы, по версии следствия проявивших халатность, которая привела к гибели людей. По словам мужчины, справедливость восторжествовала, хоть и частично.

«Сегодня справедливости стало больше, она, как говорится, восторжествовала. Но в целом ее тут нет. Главный виновник скрывается, он никак не реагирует на трагедию», - сообщил Востриков.

По его словам, 15 обвиняемых - это лишь четверть тех, кто виновен в произошедшей трагедии.

«Сейчас имеется 15 обвиняемых - сегодня перед судом предстали восемь, еще семеро ждут. Мы собственными силами смогли доказать вину еще 20 человек - они присутствуют в материалах уголовного дела, но расследование в их отношении не начато», - заявил Востриков.

Ранее суд приговорил бывшего гендиректора компании - собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову к 14 годам колонии. Остальные фигуранты дела получили от 5 до 15 лет колонии.

Приговор также прокомментировала Елена Тесленко, чьи муж и дочь погибли в трагическом пожаре. По ее словам, за все время судебных разбирательств никто из них ни разу даже не попросил у нее прощения.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Многочисленные нарушения при строительстве здания и неработающая сигнализация привели к том, что при возгорании погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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