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Появились кадры дома на Мосфильмовской улице, где убита семья банкира

Светлана Иванова
16:14 26.10.2021
Погибшие были обнаружены с множественными колото-резаными ранами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует видеозапись, на которой запечатлен дом по адресу: улица Мосфильмовская, 70, корпус 3, где во вторник, 26 октября, были обнаружены убитыми банкир и члены его семьи. Как сообщил журналист Алексей Кошкин, сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия, работают наряды полиции. На территорию пускают только жильцов дома.

Семья банкира Михаила Яхонтова не выходила на связь с воскресенья, 24 октября. В итоге следователи обнаружили в квартире бездыханные тела трех человек: это сам банкир Михаил Яхонтов, которому было 57 лет, его жена 39 лет и их ребенок, мальчик восьми лет.

Погибшие были обнаружены с множественными колото-резаными ранами.

Михаил Яхонтов был фигурантом дела о растрате. Банкир и его коллеги, когда занимали должности в одном из обанкротившихся банков, вывели на разные счета около восьми с половиной миллиардов рублей, после чего было возбуждено уголовное дело, в итоге Яхонтов и еще несколько банкиров получили сроки.

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