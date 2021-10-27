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Грызлов заявил, что Киев не дал объяснений по применению дрона Bayraktar в Донбассе

Елизавета Потейчук
21:26 27.10.2021
Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась комментировать ситуацию с применением турецкого беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.
Грызлов заявил, что Киев не дал объяснений по применению дрона Bayraktar в Донбассе
© Фото: Yulii Zozuliaukrinform Keystone Press Agency Globallookpress
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Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украиной были проигнорированы просьбы представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прояснить ситуацию с применением беспилотного летательного аппарата Bayraktar. Об этом он заявил по итогам встречи ТКГ.

«Одним из вопросов на заседании Контактной группы было обсуждение вчерашних публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА Bayraktar в Донбассе... Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», - цитирует Грызлова «Интерфакс».

Кроме того, Грызлов подчеркнул, что украинская сторона в начале заседания пыталась уйти от ответа, но все-таки «подтверждали факт задействования БПЛА в Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооруженных сил Украины». Однако к концу совещания появилась информация, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг в СМИ факт применения БПЛА.

Ранее журналист и специалист по военным конфликтам Александр Коц объяснил применение Украиной беспилотного летательного аппарата Bayraktar на территории Донбасса. Он же считает, что Россия должна отреагировать на действия Украины, чтобы не допустить дальнейшего нарушения Минских договоренностей.

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