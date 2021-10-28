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Американские СМИ посчитали, что ВС РФ находятся в лучшей форме за десятилетия

Анна Берестовая
23:56 28.10.2021
Американские СМИ высоко оценили сегодняшнюю форму российских вооруженных сил.
Американские СМИ посчитали, что ВС РФ находятся в лучшей форме за десятилетия
© Фото: Минобороны России
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Вооруженные силы Российской Федерации пребывают в лучшей за последние десятилетия форме. Соответствующее мнение было выражено в американской прессе.

Издание Defense One подметило, что военным РФ удалось стать более мобильными и дееспособными. Кроме того, согласно СМИ, страна добилась успехов в разработке обычных ракет большой дальности.

В прессе отметили, что участившиеся общие учения Китая и России демонстрируют стратегическую координацию между государствами, которая может вызывать у Соединенных Штатов тревогу.

Также внимание СМИ было обращено на модернизацию вооруженных сил РФ и КНР, которая, как указали в Defense One, «подрывает преимущество США» в сфере вооружений. Кроме того был подмечен значительный рост оборонных расходов Китая.

«Американские органы военного планирования надеялись, что любые конфликты с Китаем и Россией не возникнут одновременно», - заметили в прессе.

Ранее в Японском море с 14 по 17 октября прошли крупные совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие - 2021». После этого, с 17 по 23 октября 2021 года, ВМФ России и КНР впервые вместе провели патрулирование в западной части Тихого океана.

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