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В Японском море завершились совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие - 2021»

Андрей Аркадьев
11:39 18.10.2021
Российские и китайские моряки выполнили более 20 различных боевых упражнений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Японском море завершились совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие - 2021», сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В ходе тренировок, которые проходили с 14 по 17 октября, военнослужащие России и Китая выполнили более 20 боевых упражнений.

Российские и китайские корабли отработали задачи по противоминной обороне и провели артиллерийские стрельбы. Моряки РФ и Китая выполнили стрельбы по мишени, которая имитировала вражеский корабль. В рамках тренировки по ПВО корабли противодействовали истребителям Су-30СМ и вертолетам морской авиации ТОФ, пишет пресс-служба.

Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

На завершающем этапе учений корабли двух стран при поддержке самолетов противолодочной авиации нашли и блокировали субмарину «противника». Летчики палубных вертолетов имитировали посадку на корабли союзников, отработав зависание над вертолетными площадками.

ВМФ России на учениях «Морское взаимодействие - 2021» представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

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