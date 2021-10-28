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Польская компания PGNiG попросила у «Газпрома» снизить цены на газ

Алексей Курильченко
15:08 28.10.2021
Компания просит снизить цены на топливо из-за «текущей рыночной ситуации».
Польская компания PGNiG попросила у «Газпрома» снизить цены на газ
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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Польская энергетическая компания PGNiG обратилась к российскому «Газпрому» с просьбой снизить цены на газ, которые указаны в «Ямальском контракте». В компании считают, что решения принято исходя из современных условий рынка. При этом газовый контракт между двумя компаниями истекает в 2022 году.

«28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в "Газпром" и "Газпром экспорт", в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», - цитирует ТАСС сообщение компании.

В 2020 году «Газпром» планировал изменить цены на поставляемый в Польшу российский газ. По сообщениям PGNiG, российская компания намерена увеличить цены.

Ранее Молдавия сообщила о закупке польского газа - «Газпром» заявил о возможности прекратить поставки в страну из-за долга в 709 миллионов долларов. По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, объем закупки оказался ничтожно мал.

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