Откуда пошло золото скифов: историк обозначил «территориальную принадлежность» сокровищ кочевников

Тема золота скифов и споров вокруг него не утихает. Точно определить его «территориальную принадлежность» позволит историческая справка о том, откуда оно вообще появилось. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» рассказал историк и радиоведущий Сергей Виватенко.

По его словам, скифское золото, как заявляет современная наука, было пришлым. Привозить его могли из Центральной Азии, но более четко определены три места в ореоле их обитания, откуда скифы могли его брать.

«Первое - это, скажем так, Донбасс, Луганская область. Там были определенные места, где можно было добывать золото. Второе - Южный Урал. И третье, впрочем, не противоречит со вторым - нынешняя Кемеровская область. Геологи и археологи установили, что золотые украшения сделаны из золота из этих источников. А сами скифы не были ювелирами», - поделился Виватенко.

Историк отметил, что золото было для скифов самым ценным и желанным материалом, за который они многое отдавали, включая рабов и лошадей. В Скифии, по его словам, работали собственные мастера, но чаще всего ими были древние греки.

«Скажем так, сейчас мы не считаем, что у кочевников скифов было сильно развито кузнечное дело. Хотя мечи, конечно, они делали. Скифы были людьми, которые заказывали эту красоту, они платили. И изображены там различные именно скифские вещи, быт. Поэтому, конечно, это скифы нам их подарили, сто процентов», - заявил Виватенко.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств, при которых коллекцию скифского золота музеев Крыма передали Украине. А в Министерстве культуры Крыма заявили, что соответствующее решение апелляционного суда Амстердама не принимается и учреждения продолжат борьбу за возвращение.