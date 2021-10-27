В стране и мире Бастрыкин поручил разобраться с невозвратом скифского золота Крыму Алексей Курильченко Коллекция золотых артефактов была вывезена в Амстердам и передана Украине «в угоду политической обстановке». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств, при которых коллекция скифского золота, принадлежащая музеям Крыма, была передана Украине. Поручение передано руководству следственного управления Республики Крым. «Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена в Амстердам, где 6 февраля 2014 года открылась выставка "Крым – золото и секреты Черного моря". Несмотря на то, что представители Российской Федерации и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке», - сообщает сайт СК РФ. Следователям поручено оказать содействие в проведении проверки совместно с МИД РФ. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил повесить на опустевших после вывоза золота витринах музеев Крыма таблички с надписью «Украдено Украиной в Амстердаме». Крючков заметил, что схожие действия уже совершали в прошлом нацисты, вывезшие старинные предметы и картины из Крыма. Сегодня, как он отметил, украинские власти следуют по их стопам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика