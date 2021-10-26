В Минкультуры Крыма заявили о продолжении борьбы за скифское золото

Решение, вынесенное апелляционным судом Амстердама в отношении скифского золота, не принимается Министерством культуры Крыма и местными музеями. Учреждения продолжат борьбу за возвращение своих коллекций. Об этом заявила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская в разговоре со «Звездой».

«Решение суда в отношении скифского золота является беспрецедентным случаем и противоречит всем действующим нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия. Считаю, что это политизированный вердикт, полностью продиктованный нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским», - заявила министр.

Новосельская назвала произошедшее грубейшим нарушением прав крымчан на свое многовековое культурное наследие.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о судьбе скифского золота. Он заявил, что его «необходимо вернуть, откуда взяли».