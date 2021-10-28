Фрегат «Адмирал Григорович» идет через Босфор из Черного в Средиземное море. Переход из Черного моря в дальнюю морскую зону совершается в соответствии с заранее утвержденными планами.

Ранее экипаж «Адмирала Григоровича» прошел через совместные учения береговых и корабельных сил ВМФ в Черном море.

Фрегат выполнил ракетные стрельбы из зенитного комплекса «Штиль», успешно поразив ракеты-мишени, запущенные расчетами береговых противокорабельных комплексов «Утес» и «Бал».

Достигнув Средиземного моря, фрегат «Адмирал Григорович» войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ России, сменив фрегат «Адмирал Эссен», который выполняет специальные задачи с августа текущего года.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Григорович» отработал артиллерийскую стрельбу, поразив десяток морских и воздушных целей в акватории Черного моря.