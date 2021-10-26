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«Бал», «Утес» и «Штиль»: кадры «тройных» стрельб Черноморского флота

Анна Берестовая
05:00 26.10.2021
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами БПРК «Бал» и «Утес».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» совместно с расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования «Утес» Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе проведения совместных учений  с отрядом кораблей флота по плану итоговой проверки за учебный год.

В ходе учений после запуска ракеты-мишени «Прогресс» из пусковых установок комплекса «Утес» боевой расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Благодаря применению зенитного ракетного комплекса «Штиль» воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров.

Кроме того, в рамках учений расчеты БПРК «Бал» выполнили задачи по уничтожению корабельной группы условного противника на дальних и ближних рубежах поражения с последующим выполнением нормативов по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.

Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.

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