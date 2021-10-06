Гром артиллерии фрегата «Адмирал Григорович» разнесся по Черному морю

Гром артиллерии фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота разнесся по морскому полигону.

Экипаж отработал поражение более чем десятка как морских, так и воздушных целей. В роли первых выступали корабельные щиты-мишени, а вторые представляли собой сброшенные с самолетов светящиеся авиабомбы.

Это произошло в рамках контрольной проверки корабельных сил флота за летний период обучения, по утвержденному ранее плану подготовки на 2021 год.

Ранее на «Звезде» публиковались кадры ракетных стрельб «Адмирала Григоровича» - на видео грозные ракеты фрегата стремительно рвутся в небеса, чтобы неотвратимо поразить морские цели.