Песков опроверг сообщения о перезапуске кампании по вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о перезапуске кампании по вакцинации: это абсолютно неверная информация.

«Никакого перезапуска нет и быть не может», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, перезапускают ли кампанию по вакцинации.

Он добавил, что кампания есть, и она будет продолжаться.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что правительство не принимало решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне. На данный момент Кремль внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в стране - цифры оптимизма не внушают.

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.