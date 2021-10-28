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Песков опроверг сообщения о перезапуске кампании по вакцинации

Кира Карон
13:41 28.10.2021
Он добавил, что кампания есть, и она будет продолжаться.
Песков опроверг сообщения о перезапуске кампании по вакцинации
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о перезапуске кампании по вакцинации: это абсолютно неверная информация.

«Никакого перезапуска нет и быть не может», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, перезапускают ли кампанию по вакцинации.

Он добавил, что кампания есть, и она будет продолжаться.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что правительство не принимало решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне. На данный момент Кремль внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в стране - цифры оптимизма не внушают.

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

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