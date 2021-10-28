В РФ впервые выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.



При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений. В России с начала пандемии зарегистрировано 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 0,48%.



Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что в стране за последние шесть недель фиксируется рост заболеваемости инфекцией COVID-19. Кроме того, вице-премьер отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом составил 172,1 на 100 тысяч по итогам 42-й недели. Это на 13,6% выше, чем в прошлые семь дней.