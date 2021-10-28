СК Белоруссии проверяет обстоятельства гибели в СИЗО убийцы банкира Яхонтова

Белорусский следственный комитет провел проверку обстоятельств гибели в СИЗО предполагаемого убийцы банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Проверка подтвердила информацию о том, что мужчина совершил самоубийство.

«Следственный комитет Беларуси проверяет обстоятельства гибели в ИВС в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Москве. Полученные при осмотре МВС в Витебске данные указывают, что подозреваемый в расправе над семьей банкира в Москве совершил суицид», - сообщили в пресс-службе СК РБ.

Ранее российское посольство запросило у белорусских правоохранителей информацию об обстоятельствах гибели заключенного. Его тело было обнаружено в следственном изоляторе накануне транспортировки в Москву.