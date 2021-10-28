Получивший доступ к видео с пытками заключенных был заочно арестован

Белорусский программист Сергей Савельев, получивший доступ к видеозаписи с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице, был заочно арестован. МВД готовит документы о международном розыске. Программист обвиняется в незаконном получении компьютерной информации.

«Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы России, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», - сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области.

По информации «Московского комсомольца», на данный момент Савельев находится во Франции, он запросил в стране политическое убежище.

После публикации в Сети видео с пытками и изнасилованиями заключенных были возбуждены уголовные дела по факту превышения полномочий. Позже дела были переданы в центральный аппарат СК по поручению главы комитета Александра Бастрыкина.