Еще четыре уголовных дела возбудили после сообщений о пытках заключенных под Саратовом

Следственный комитет возбудил уголовные дела о сексуальном насилии и превышении полномочий с применением насилия по фактам противоправных действий против заключенных в Саратовской области, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

«По информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще четыре уголовных дела. По двум фактам действия квалифицируются... "насильственные действия сексуального характера", еще в двух случаях - "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения"», - сообщили в СК.

Как уточняется, в данный момент производится осмотр помещений медицинского учреждения, опрашивают заключенных и сотрудников исправительного учреждения.

Ранее в Сети появились кадры насилия и пыток осужденных. Тогда уточнялось, что на видео было запечатлено не менее четырех эпизодов истязаний, пыток и унижений отбывающих наказание. Как утверждали СМИ, события происходили в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.