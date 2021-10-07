Дело о насилии над саратовскими осужденными передадут в центральный аппарат СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат Следственного комитета уголовные дела о пытках над осужденными в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в центральный аппарат ведомства», - рассказала она.

Напомним, 5 октября Следственный комитет организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенными в тюремной больнице под Саратовом.

Ранее сообщалось, что СК России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. Так, на видео было показано, как следователи изучают различные документы.