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Дело о насилии над саратовскими осужденными передадут в центральный аппарат СК

Виктория Ивашечкина
11:34 07.10.2021
Ранее ведомство организовало проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенными.
Дело о насилии над саратовскими осужденными передадут в центральный аппарат СК
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат Следственного комитета уголовные дела о пытках над осужденными в Саратовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

«Председатель СК РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в центральный аппарат ведомства», - рассказала она.

Напомним, 5 октября Следственный комитет организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенными в тюремной больнице под Саратовом.

Ранее сообщалось, что СК России опубликовал видео следственных действий в рамках уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области. Так, на видео было показано, как следователи изучают различные документы.

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