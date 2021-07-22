«Ночной охотник»: что показал в небе ударный Ми-28НМ на МАКС-2021
Ми-28НМ - дальнейшее развитие вертолета Ми-28Н «Ночной охотник».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Новейший ударный вертолет Ми-28НМ принял участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
Экипажи вертолетов выполнили полеты с элементами сложного пилотажа, применимыми в реальном воздушном бою.
Ми-28НМ - дальнейшее развитие вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолет получил надвтулочную РЛС, двойное управление из кабины летчика и летчика-оператора, ракету «Хризантема-В».
Для данной машины создается легкая многоцелевая управляемая ракета, которая позволит уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой ПВО.