Адвокат подозреваемой в убийстве рэпера Картрайта рассказала, почему ее перевели под домашний арест

Ни одна из экспертиз не подтвердила криминального характера смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Суд добросовестно указал, что версия убийства ничем не подтверждена. Об этом «Звезде» рассказала адвокат Ирина Скурту.

«Это то, о чем мы говорим с первого дня, когда ее еще брали под стражу. Затяжной характер, не вовремя назначается, каждый раз придумывается. Вчерашняя версия следствия, которую они озвучили, что она его уколола инсулином, потом добавила оксибутират и в конце задушила. Ну это уже просто абсурд. Уже была шестая экспертиза, которая была назначена. Они озвучили новую версию, которой никогда раньше не было. Две первые экспертизы подтвердили, что признаков асфиксии не было. И вот родилась версия об удушении», - сказала адвокат.

Ранее Марину Кохал, подозреваемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, освободили из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга принял решение перевести жену рэпера под домашний арест - она содержалась в СИЗО с июля 2020 года. После освобождения Кохал расплакалась.



Напомним, что тело расчлененного музыканта было обнаружено правоохранителями. Жена погибшего Энди Картрайта Марина Кохал сообщила, что муж якобы скончался от передозировки наркотиков и она решила избавиться от трупа. При этом свою вину она не признала.