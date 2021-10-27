Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подозреваемую в убийстве рэпера Картрайта освободили из-под стражи

Алексей Курильченко
16:42 27.10.2021
Жена рэпера не признает вину в убийстве - при этом она не отрицает, что расчленила тело музыканта.
© Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга © Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читайте нас на:

Марину Кохал, подозреваемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, освободили из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга принял решение перевести жену рэпера под домашний арест - она содержалась в СИЗО с июля 2020 года. После освобождения Кохал расплакалась.

Обвинение требовало продлить заключение Кохал и оставить ее под стражей. Как сообщает «Фонтанка», прокурор настаивал на проведении экспертиз - следствие пытается выяснить, кто мог писать сообщения в соцсетях Картрайта после его смерти. Также обвинение приводит результаты допроса свидетеля, который утверждал, что именно Кохал сделала Картрайту смертельный укол.

Полиция обнаружила расчлененное тело Картрайта 29 июля 2020 года. Марина не признавала вины в убийстве - по ее словам, она расчленила тело мужа, чтобы скрыть факт передозировки наркотиками и спрятать тело. Также рассматривалась версия об убийстве из-за ревности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:42 В стране и мире
Видео
Подозреваемую в убийстве рэпера Картрайта освободили из-под стражи
15:19 В стране и мире
Видео
Мошенники научились подделывать голоса и выманивать деньги с помощью «дипфейков»
13:59 Спорт
Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира
15:37 В стране и мире
В Совбезе заявили о кибератаках на объекты атомной энергетики РФ
12:39 В стране и мире
Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова
Популярное
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.