Подозреваемую в убийстве рэпера Картрайта освободили из-под стражи

Марину Кохал, подозреваемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, освободили из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга принял решение перевести жену рэпера под домашний арест - она содержалась в СИЗО с июля 2020 года. После освобождения Кохал расплакалась.

Обвинение требовало продлить заключение Кохал и оставить ее под стражей. Как сообщает «Фонтанка», прокурор настаивал на проведении экспертиз - следствие пытается выяснить, кто мог писать сообщения в соцсетях Картрайта после его смерти. Также обвинение приводит результаты допроса свидетеля, который утверждал, что именно Кохал сделала Картрайту смертельный укол.

Полиция обнаружила расчлененное тело Картрайта 29 июля 2020 года. Марина не признавала вины в убийстве - по ее словам, она расчленила тело мужа, чтобы скрыть факт передозировки наркотиками и спрятать тело. Также рассматривалась версия об убийстве из-за ревности.