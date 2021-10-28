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Эксперт Роспотребнадзора заявила, что COVID-19 может способствовать облысению

Кира Тило
00:33 28.10.2021
Также отмечается, что при тяжелой форме заболевания коронавирусом, человеку потребуется больше времени для восстановления здоровья.
Эксперт Роспотребнадзора заявила, что COVID-19 может способствовать облысению
© Фото: pexels.com
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Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к преждевременному облысению. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению», - сказала она.

Также Руженцова отметила, что при тяжелой форме заболевания коронавирусом, человеку потребуется больше времени для восстановления здоровья, поскольку вирус поражает различные органы.

«При легком течении во многих случаях пациенты поздно обращаются за медицинской помощью, иногда вовсе остаются без лечения. Это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома. В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», - цитирует Руженцову ТАСС.

Ранее в Центре им. Гамалеи заявили, что в РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID-19. Также сообщается, что у разработчиков отечественной вакцины есть возможность менять ее под каждый новый штамм, но «в этом нет необходимости».

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