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В Центре им. Гамалеи заявили, что в РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID-19

Кира Тило
00:52 27.10.2021
Также сообщается, что у разработчиков российской вакцины есть возможность менять ее под новый штамм.
В Центре им. Гамалеи заявили, что в РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В России не зарегистрированы летальные исходы в результате острой реакции на вакцину от COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала.

«Сейчас, когда мы говорим о том, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления - это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки (от коронавируса - прим.ред.) не умер еще никто», - подчеркнул Гущин.

Также он отметил, что технологически у разработчиков отечественной вакцины есть возможность менять ее под каждый новый штамм, однако, по его словам, в этом нет необходимости.

«Старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее совершенно нет смысла. Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты „Спутника V“ от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации 90% и защита от смерти 95% - это новый дельта-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года», - отметил Гущин.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о росте летальных исходов у пациентов с дельта-штаммом COVID-19. В ведомстве заявили, что у специалистов пока нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика.

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