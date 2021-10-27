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«Украдено Украиной в Амстердаме»: в музеях Крыма предложили поставить «говорящие» таблички

Анна Берестовая
04:46 27.10.2021
Таблички с обличительной надписью предложили поставить на пустые витрины крымских музеев.
«Украдено Украиной в Амстердаме»: в музеях Крыма предложили поставить «говорящие» таблички
© Фото: ТРК "Звезда"
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На пустых витринах музеев Крыма, где могли бы размещаться ранее принадлежавшие учреждениям скифские артефакты, стоит установить таблички с надписью «Украдено Украиной в Амстердаме». С таким предложением выступил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, назвав такой шаг вполне логичным.

«Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан», - высказался он в беседе с РИА Новости.

Крючков заметил, что схожие действия уже совершали в прошлом нацисты, вывезшие старинные предметы и картины из Крыма. Сегодня, как он отметил, украинские власти следуют по их стопам.

Тем не менее, несмотря на произошедшее, советник главы республики выразил уверенность, что крымское культурное наследие рано или поздно вернется домой.

Ранее глава региона Сергей Аксенов отозвался о решении нидерландского апелляционного суда, решившего передать уникальную коллекцию скифского золота в собственность Украины, как о рейдерском захвате. Он назвал экспонаты достоянием всех крымчан и подчеркнул, что ценности должны вернуться в музеи.

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