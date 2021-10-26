В суде Амстердама признали скифское золото украинской собственностью

Апелляционный суд Амстердама на заседании признал скифское золото украинской собственностью. В судебной инстанции пришли к выводу, что артефакты являются частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году. На решение суда не повлиял тот факт, что объекты происходят из Крыма, передает РИА Новости.

Около 2 000 артефактов, составляющих коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев, вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. В августе 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Нидерланды приняли решение не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до судебных заседаний.

С 2016 года по этому вопросу идут суды. Сначала окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Киеву. Судья ссылался на голландский закон о культурном наследии. Затем крымская сторона подала апелляцию, в 2019 году было озвучено промежуточное решение суда, который пришел к выводу, что закон Нидерландов о культурном наследии нельзя применять к делу о скифском золоте.