Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от всех вариантов штамма «дельта» COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта» AY.4.2.

Гинцбург отметил, что новые варианты «дельты» появляются постоянно. При этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятой доли процента, уточнил Гинцбург РИА Новости.

В понедельник, 25 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила , что в Москве и Подмосковье обнаружена новая разновидность коронавируса AY.4.2. Она подтверждена уже у трех пациентов.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 более опасен - один носитель такого вируса может заразить сразу девять человек. По словам ученого, новая мутация даже более заразна, чем дельта-штамм, который сейчас доминирует в России.