В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».
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Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны. Об этом сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
«Главные достоинства "Булавы" - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», - сообщил он.
Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».
Ранее стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Олег» запустил баллистическую ракету «Булава», находясь в акватории Белого моря. Минобороны опубликовало кадры запуска ракеты.