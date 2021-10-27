Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы

Начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 «Борей-А» и атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М». Об этом он сообщил в среду.

«Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок - два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», - сообщил он.

По словам Наварского, на Тихоокеанский флот поступят обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Новые крейсеры «Борей-А» являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

Также, по словам Наварского, для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» - «Новосибирск» и «Красноярск».

В заключение было отмечено, что строительство причальной инфраструктуры для новых атомных подлодок находится на завершающем этапе.

Ранее стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Олег» запустил баллистическую ракету «Булава», находясь в акватории Белого моря. Минобороны опубликовало кадры запуска ракеты.