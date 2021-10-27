Google грозит штраф до 10% от суммы годового оборота за неудаление запрещенного контента

В Роскомнадзоре сообщили, что на компанию Google был составлен административный протокол за очередное неудаление запрещенной на территории РФ информации. Американской корпорации грозит штраф в размере от 5% до 10% суммы годового оборота.

«Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», - сказано в сообщении Роскомнадзора на их официальном сайте.

Для привлечения компании к ответственности протокол передадут в суд, сообщили в РКН. Претензии ведомства, прежде всего, основаны на невыполнении требований по удалению запрещенного контента видеохостингом YouTube.

Ранее Таганский суд отказал социальной сети Facebook в отсрочке выплаты административных штрафов в размере 17 миллионов рублей. Марк Цукерберг в свою очередь, заявил о намеренных попытках оклеветать соцсеть.