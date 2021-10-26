Цукерберг заявил о намеренных попытках оклеветать Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать компанию. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», - говорится в сообщении.

Также Цукерберг считает, что компаниям необходимо госрегулирование медиаполитики, чтобы ряд вопросов они не решали самостоятельно.

«Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно», - отметил Цукерберг.

Ранее в прессе появилась информация о возможной смене названия Facebook. По данным СМИ, целью изменения является отражение ее новой направленности – построения так называемой «метавселенной».