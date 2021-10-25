В стране и мире Таганский суд отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафов в 17 млн рублей Елизавета Потейчук В Таганском суде Москвы отклонили прошение компании Facebook об отсрочке выплаты административных штрафов в 17 млн рублей. © Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Таганский суд Москвы отклонил запрос Facebook об отсрочке выплаты административных штрафов в размере 17 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции». «Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей», - говорится в сообщении. Ранее в сентябре в Таганском суде удовлетворили прошение руководства американской компании Facebook с просьбой отсрочить оплату назначенного административного штрафа в 26 миллионов рублей. Сеть могла добровольно уплатить штраф до 4 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика