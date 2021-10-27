Назвавший себя «джазофреником» саксофонист Игорь Бутман отмечает 60-летний юбилей

Навсегда отдав сердце саксофону, Игорь Бутман уже не может представить себе ни дня без джаза - в этом инструменте живет его душа. Свой образ жизни музыкант и народный артист РФ, который сегодня отмечает 60-летие, шутя называет «джазофренией», а себя - неисправимым «джазофреником».

«Джазофреники - это те, у кого душа-джаз, то есть джазовая душа. Когда ты выходишь на сцену и видишь глаза людей, которые становятся все лучше и лучше, происходит какая-то метаморфоза, ты начинаешь играть и заряжаешься сам от тех людей, которые так тебя внимательно слушают», - говорит музыкант.

Впервые он взял в руки саксофон в 14 лет, когда пришел в ленинградский дом пионеров записываться в ансамбль игры на гитаре, но оказалось, что мест уже нет, и ему предложили духовой инструмент. Родители поддержали новое увлечение.

«Все время я слышал слово "джаз" от моего отца, он играл в самодеятельных джазовых ансамблях, а вечером - работал на свадьбах», - рассказывает Игорь Бутман.

Так молодой человек начал играть в ресторанах вместе с папой, а окончив музыкальное училище имени Мусоргского уехал учиться на родину джаза - в США. Сейчас его график - это постоянные съемки, концерты, интервью, фестивали, создание своей Академии Джаза и многочисленные звездные дуэты.

Его энергия покорила и экс-президента США - Игорь Бутман играл для Билла Клинтона, когда тот приезжал в Москву в начале 2000-х годов. А через несколько лет после визита Клинтон издаст книгу, где опишет свой восторг российским джазменом.

«Первым, кто мне сказал эту весть, был наш президент, Владимир Путин. Он вернулся к музыкантам после визита президента США и сказал: "Игорь, Билл Клинтон сказал, что ты - лучший саксофонист в мире"», - с улыбкой вспоминает джазовый исполнитель.

Ко дню рождения Игорь Бутман, по его словам, решил немножко похудеть и написать новую музыку. Держать себя в форме помогает хоккей - еще одно увлечение и любовь с детства. Почти каждый выходной саксофонист проводит именно на хоккейной площадке.

За несколько дней до юбилея президент РФ Владимир Путин наградил Игоря Бутмана, который является художественным руководителем Московского джазового оркестром, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.