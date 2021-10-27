Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назвавший себя «джазофреником» саксофонист Игорь Бутман отмечает 60-летний юбилей

Диана Сирази
19:18 27.10.2021
В Кремлевском дворце сегодня, в свой день рождения, музыкант представит магическое концертное действие, которое обычно не выходит за пределы камерного уютного джаз-клуба.
Назвавший себя «джазофреником» саксофонист Игорь Бутман отмечает 60-летний юбилей
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Навсегда отдав сердце саксофону, Игорь Бутман уже не может представить себе ни дня без джаза - в этом инструменте живет его душа. Свой образ жизни музыкант и народный артист РФ, который сегодня отмечает 60-летие, шутя называет «джазофренией», а себя - неисправимым «джазофреником».

«Джазофреники - это те, у кого душа-джаз, то есть джазовая душа. Когда ты выходишь на сцену и видишь глаза людей, которые становятся все лучше и лучше, происходит какая-то метаморфоза, ты начинаешь играть и заряжаешься сам от тех людей, которые так тебя внимательно слушают», - говорит музыкант.

Впервые он взял в руки саксофон в 14 лет, когда пришел в ленинградский дом пионеров записываться в ансамбль игры на гитаре, но оказалось, что мест уже нет, и ему предложили духовой инструмент. Родители поддержали новое увлечение.

«Все время я слышал слово "джаз" от моего отца, он играл в самодеятельных джазовых ансамблях, а вечером - работал на свадьбах», - рассказывает Игорь Бутман.

Так молодой человек начал играть в ресторанах вместе с папой, а окончив музыкальное училище имени Мусоргского уехал учиться на родину джаза - в США. Сейчас его график - это постоянные съемки, концерты, интервью, фестивали, создание своей Академии Джаза и многочисленные звездные дуэты.

Его энергия покорила и экс-президента США - Игорь Бутман играл для Билла Клинтона, когда тот приезжал в Москву в начале 2000-х годов. А через несколько лет после визита Клинтон издаст книгу, где опишет свой восторг российским джазменом.

«Первым, кто мне сказал эту весть, был наш президент, Владимир Путин. Он вернулся к музыкантам после визита президента США и сказал: "Игорь, Билл Клинтон сказал, что ты - лучший саксофонист в мире"», - с улыбкой вспоминает джазовый исполнитель.

Ко дню рождения Игорь Бутман, по его словам, решил немножко похудеть и написать новую музыку. Держать себя в форме помогает хоккей - еще одно увлечение и любовь с детства. Почти каждый выходной саксофонист проводит именно на хоккейной площадке.

За несколько дней до юбилея президент РФ Владимир Путин наградил Игоря Бутмана, который является художественным руководителем Московского джазового оркестром, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:43 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что «Газпром» полностью восполнил нехватку американского газа в Европе
18:15 В стране и мире
Видео
Путин предложил должность детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
16:42 В стране и мире
Видео
Подозреваемую в убийстве рэпера Картрайта освободили из-под стражи
15:19 В стране и мире
Видео
Мошенники научились подделывать голоса и выманивать деньги с помощью «дипфейков»
13:59 Спорт
Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира
Популярное
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.